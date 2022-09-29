Nord Stream AG оценит повреждения "Северного потока" после получения разрешений

Фото: nord-stream.com

После получения официальных разрешений компания Nord Stream AG намерена приступить к оценке повреждений газопровода "Северный поток", сообщается на сайте компании.

Уточняется, что доступ в зону повреждений может быть разрешен после стабилизации давления в газопроводе и прекращения утечки газа.

В компании также отметили невозможность прогнозирования сроков восстановления газотранспортной инфраструктуры до завершения оценки повреждений.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Новости часа: утечки на "Северном потоке – 1" могут прекратиться 3 октября

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