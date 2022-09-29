Эксперт рассказал, кто мог взорвать "Северные потоки"

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Спецслужбы Соединенных Штатов могли устроить аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"США постоянно говорили, что не нужно строить эти газопроводы, не нужно вообще покупать российский газ. Я думаю, что таким образом они просто пытаются сжечь мосты в сотрудничестве России и ЕС, прервать более чем пятидесятилетнюю историю поставок российского газа в Европу", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, США таким образом напомнили Европе о невозможности нормализовать отношения с РФ и получать российские энергоносители. Произошедший инцидент позволил американской стороне устранить главного конкурента на газовом рынке Европы.

Юшков также назвал произошедшее диверсией и терактом.

"Запад будет валить все на Россию, но это абсурдные обвинения. <...>. А теперь получается, что мы зачем-то взрываем собственный газопровод, в который вложили больше 20 миллиардов долларов. Они нас все лето обвиняли в том, что мы используем "Северный поток" для шантажа ЕС: специально снижаем объемы прокачки, чтобы Европу заставить отменить санкции. И вот теперь мы берем якобы и сами взрываем этот газопровод", – заключил он.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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