В НАТО пообещали решительный ответ за атаку на критическую инфраструктуру

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Любая атака на критическую инфраструктуру государств НАТО будет встречена решительным ответом, говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данное заявление было распространено в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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