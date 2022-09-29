Вся информация по ЧП на "Северных потоках" указывает на диверсию – НАТО

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Вся имеющаяся информация об инциденте на газовых трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" указывает на преднамеренную диверсию, это вызывает серьезную обеспокоенность стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Североатлантического совета.

"Повреждение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии", – говорится в документе.

В НАТО подчеркнули, что организация не оставит без ответа любую преднамеренную атаку на объекты ее критической инфраструктуры.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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