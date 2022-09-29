Nord Stream AG намерена устранить утечки на "Северном потоке" в следующий понедельник

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Утечки газа на трубопроводе "Северный поток" планируется устранить в следующий понедельник, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию Nord Stream AG.

"Пока не будет результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. В настоящее время доступ туда ограничен", – отметил представитель компании.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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