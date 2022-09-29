США нужно объясниться и признаться в ситуации с "Северными потоками" – МИД РФ

Фото: nord-stream.com

США нужно объясниться и признаться в ситуации вокруг инцидентов с "Северными потоками", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Штаты устами представителя Пентагона уже заявили, что не имеют никакого отношения к происшествию.

"Но мы же знаем, как они умеют делать. Да и вообще у меня тогда вопрос. Получается, Пентагон опровергает обещание своего президента? В любом случае США надо объясниться и все-таки признаться", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что инцидент на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. ЧП случилось в торгово-экономической зоне Дании и Швеции – стран, которые полностью контролируются американскими спецслужбами.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

В районе места пролегания газопроводов в ночь аварии был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что диверсии, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут привести к эскалации или даже войне.



Госдеп США назвал "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!