Путин назвал актом международного терроризма аварию на "Северных потоках"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Владимир Путин назвал инцидент на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" беспрецедентной диверсией, которая стала актом международного терроризма. Такое мнение российский лидер выразил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Новости часа: утечки на "Северном потоке – 1" могут прекратиться 3 октября

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