Опубликованы снятые из космоса кадры утечки газа из "Северных потоков"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" с помощью спутников осуществляет мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Уточняется, что съемку произвел космический аппарат "Канопус-В".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Новости часа: утечки на "Северном потоке – 1" могут прекратиться 3 октября

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