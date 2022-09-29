Опубликованы снятые из космоса кадры утечки газа из "Северных потоков"

20:00
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" с помощью спутников осуществляет мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщается в телеграм-канале госкорпорации.
Уточняется, что съемку произвел космический аппарат "Канопус-В".
29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
Новости часа: утечки на "Северном потоке – 1" могут прекратиться 3 октября
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