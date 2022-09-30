Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северных потоках"

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Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям, заявил Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

"Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", – заявил он.

Путин также подчеркнул, что Вашингтон ведет к деиндустриализации Европы путем отказа от российских углеводородов. По его словам, европейские политики это понимают, однако предают свои страны.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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