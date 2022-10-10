Генпрокуратура ФРГ начала расследование по факту взрывов на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Генпрокуратура Германии начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает Der Spiegel.

Правоохранители начали расследование по подозрению в преднамеренной организации взрывов и в противоречащей закону диверсии. Представитель прокуратуры подтвердил начало разбирательства.

Ранее сообщалось, что рядом с местом аварии на газопроводе "Северный поток – 2" пролетел самолет-разведчик ВМС США. Это произошло через несколько часов после инцидента. В США же заявили, что данный полет является "рутинным".

Три утечки зафиксировали на "Северных потоках" 26 сентября. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



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