Самолет американских ВМС пролетел над "Северный поток – 2" после ЧП

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Рядом с местом аварии на газопроводе "Северный поток – 2" пролетел самолет-разведчик ВМС США, это произошло через несколько часов после инцидента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные о перемещениях техники.

"Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений", – говорится в сообщении.

В США заявили, что данный полет является "рутинным".

26 сентября на газопроводе "Северный поток – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока". 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Российская сторона утверждает, что причиной утечек стала диверсия на трубопроводах. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

6 октября Служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования причины утечек на "Северных потоках". В ведомстве склоняются к версии, согласно которой утечки произошли в результате диверсии – в районе трубопроводов было зафиксировано несколько взрывов.



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