РФ для расследования терактов на "Северных потоках" рассматривает все опции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Москва при расследовании причин терактов, произошедших на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", рассматривает все опции. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Так он ответил на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.

Ранее Вершинин заявил, что в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море должны участвовать Россия и Германия. Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

До этого на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



Шведская береговая охрана сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

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