Кремль насторожен заявлениями об отказе допустить РФ к расследованию ЧП на Nord Stream

Фото: kustbevakningen.se

В Кремле насторожены сообщениями об отказе России в допуске к расследованию происшествий на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной", – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что российская столица ожидает пояснений по поводу данного вопроса, так как уверена, что ее непосредственное участие в расследовании случившегося необходимо.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Германия должны участвовать в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море. Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

26 сентября на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию "Северного потока"

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