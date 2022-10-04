Американский экономист назвал страны, которые могли совершить взрывы на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могли быть совершены Соединенными Штатами и Польшей, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

"Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили "Северные потоки", – сообщил он агентству Bloomberg.

Сакс отметил наличие данных об американских военных вертолетах, базирующихся в Гданьске, над районом инцидента. Кроме того, США неоднократно угрожали уничтожить газопроводы.

По словам эксперта, его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за случившееся. "Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: "Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают", – добавил он.

Ранее на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



Швеция сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

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