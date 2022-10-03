В Швеции заявили о возобновлении утечки газа на "Северном потоке – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Утечка газа возобновилась на газопроводе "Северный поток – 2", заявили в Службе береговой охраны Швеции.

"Меньшая утечка на "Северном потоке – 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров", – приводит ТАСС текст заявления.

Как отметили в ведомстве, прогнозируемое на воскресенье, 2 октября, окончание утечек относилось к большему выбросу из "Северного потока". Служба береговой охраны принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды, так как выброс газа может продолжаться некоторое время.

Ранее на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции, в свою очередь, пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.



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