РФ и ФРГ должны участвовать в расследовании взрывов на "Северных потоках" – МИД

Фото: kustbevakningen.se

Россия и Германия должны участвовать в расследовании инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" в Балтийском море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что газ в первую очередь шел в Германию, поэтому будет целесообразно подключить ее к расследованию.

Вершинин также назвал произошедшее диверсией и заявил о необходимости выяснения обстоятельств взрывов.

Ранее американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявил, что газопроводы взорвали США. По его словам, соответствующие действия Вашингтона заставят Европу регулярно значительно переплачивать. Цуэссе также отметил, что для европейской промышленности российский природный газ подходит больше, нежели поставляемый из-за океана СПГ.



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