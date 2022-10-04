Nord Stream AG не может обследовать "Северный поток" из-за отсутствия разрешений

Фото: kustbevakningen.se

Швейцарская компания Nord Stream AG не может провести обследование поврежденных участков "Северного потока" из-за отсутствия запрошенных разрешений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Там подчеркнули, что срок рассмотрения запроса компании на проведение обследования Данией может занять более 20 рабочих дней.

"По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней", – сообщили в компании.

Кроме того, зафрахтованное судно для обследования участков не может отбыть на место работ из-за отсутствия разрешения со стороны МИД Норвегии, сообщили в компании.

В настоящее время в районе Балтийского моря вблизи мест повреждений запрещено проведение геофизического картографирования, водолазных работ и других процедур.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Ранее сообщалось, что компания намерена устранить утечки газа "Северного потока" 3 октября. Представитель Nord Stream AG заявил, что прогнозы можно будет получить после оценки ущерба повреждений газопровода.



Шведская береговая охрана сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"

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