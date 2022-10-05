Американский историк обвинил США в подрыве "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

США взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такое мнение в эфире телеканала Haber 7 высказал американский историк и исследователь Эрик Цуэссе.

По его словам, соответствующие действия Вашингтона заставят Европу регулярно значительно переплачивать.

Цуэссе также отметил, что для европейской промышленности российский природный газ подходит больше, нежели поставляемый из-за океана СПГ. Он назвал Москву естественным поставщиком газа для Евросоюза.

"Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены", – сказал Цуэссе.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что взрывы на газопроводах могли совершить США и Польша. Он отметил наличие данных об американских военных вертолетах, базирующихся в Гданьске, над районом инцидента. Кроме того, США неоднократно угрожали уничтожить газопроводы.

До этого на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



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