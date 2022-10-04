Генпрокурор РФ заявил, что Запад не скрывал свои действия по разрушению "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se
Западные государства угрожали уничтожить газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" и после этого не стремились скрыть свои действия по разрушению трубопроводов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
"Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток". Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая", – цитирует его РИА Новости.
Краснов отметил важность сохранения в текущих условиях стратегического партнерства с Вьетнамом.
Ранее на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.
В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Швеция сообщила о возобновлении утечки газа из "Северного потока – 2"
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