В Швеции назвали наиболее вероятную причину утечек на "Северных потоках"

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Служба безопасности Швеции завершила расследование причины утечек на "Северных потоках". В ведомстве установили, что вблизи газопроводов произошли взрывы, сообщает РИА Новости.

"Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже. <...> Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком – 1" и "Северным потоком – 2", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в связи с завершением расследования оцепление в районе утечек снято.

26 сентября, на газопроводе "Северный поток – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока". 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Российская сторона утверждает, что причиной утечек стала диверсия на трубопроводах. В связи с этим ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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