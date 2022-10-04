Эксперт не исключил попыток подрыва газопровода "Турецкий поток" в будущем

Фото: официальный сайт ПАО "Газпром"

Отзыв лицензии у оператора "Турецкого потока" никак не повлияет на работу газопровода. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"На ровном месте создают проблемы... <...> Это не означает, что газопровод остановится, просто компания-оператор не сможет всякое оборудование и услуги оказывать в странах Евросоюза", – сказал он.

В то же время эксперт призвал следить за целостностью "Турецкого потока". По его мнению, в будущем могут быть попытки взорвать трубопровод, как это было с "Северными потоками".

30 сентября власти Нидерландов направили оператору "Турецкого потока" компании South Stream Transport B.V. уведомление о досрочном отзыве экспортной лицензии. Причиной стали санкции ЕС, вступившие в силу 18 сентября.

До этого, 26 сентября, на газопроводе "Северный поток – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока". 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".



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