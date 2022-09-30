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Экономика

05:40

У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций Евросоюза

экономика

Фото: depositphotos/Imagecom

Власти Нидерландов направили оператору "Турецкого потока" South Stream Transport B.V. уведомление о досрочном отзыве экспортной лицензии. Причиной стали санкции ЕС, вступившие в силу 18 сентября.

"В результате введения новых санкций <...> была досрочно отозвана экспортная лицензия <...> оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", – говорится в заявлении компании – оператора, цитату из которого приводит РИА Новости.

Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в том числе технической помощи и обслуживания. Однако рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа, подчеркнули в компании, поэтому снабжение топливом домохозяйств в Турции и странах ЕС не пострадает.

Кроме того, в South Stream Transport B.V. заявили, что подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии. В настоящий момент ответ от властей Нидерландов еще не последовал.

Ранее сообщалось, что Польша ввела санкции против "Газпром экспорта". Ограничения предполагают замораживание всех финансовых и экономических ресурсов организации, а также запрет на их предоставление на территории Польши.

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Сюжет: Санкции

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