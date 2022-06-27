"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Газпром" закончил работы по профилактике и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Транспортировка газа по газопроводу "Турецкий поток" была временно приостановлена с 21

июня.

Отмечается, что данная мера была согласована с заинтересованными сторонами заблаговременно.

До этого "Газпром" также заявил об остановке эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

Такое решение было принято из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

