"Газпром" остановил поставку газа Orsted и Shell Energy Europe

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В компании "Газпром" подтвердили, что полностью остановили поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe Limited в Германию. Причиной стала неоплата в рублях, сообщили в организации в телеграм.

Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg&Service в соответствии с указом президента РФ.

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", – уточнили в компании.

В 2021 году "Газпром экспорт" поставил Orsted Salg&Service 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около двух третей от общего объема потребления газа в Дании. Максимальный годовой объем поставок Shell Energy Europe Limited в Германию составляет 1,2 миллиарда кубометров.

Накануне "Газпром экспорт" сообщил, что приостановит поставки газа компаниям Orsted Salg&Service A/S и Shell Energy Europe Limited. Решение будет действительно до момента оплаты газа в рублях.

При этом иностранные компании уведомили "Газпром", что не намерены расплачиваться за поставки в российской валюте.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа финской Gasum до момента оплаты поставок в рублях. До этого Gasum уведомил, что также не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях.

Компания планирует обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

