"Газпром" остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" приостановил поставки газа нидерландской GasTerra в связи с отсутствием от компании оплаты в рублях. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B. V. в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022", – говорится в сообщении.

О планах российского нефтегазового гиганта прекратить поставки голубого топлива в Нидерланды стало известно накануне. Отмечалось, что GasTerra B. V. не планирует осуществлять платежи в соответствии с предложенной Россией схемой.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

