"Газпром" приостановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 31 мая "Газпром" приостановит поставки газа нидерландской компании GasTerra B. V. из-за ее отказа осуществлять платежи в рублях. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
"Нидерландская компания "Газтерра" уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", – говорится в сообщении.
На момент 30 мая российская компания не получила платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром" уведомил GasTerra B. V. о прекращении поставок энергоресурса до момента осуществления оплаты в рублях.
Ранее "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.
Позже министр энергетики Болгарии Александр Николов сказал, что решение властей отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. По словам политика, Болгария намерена получить комментарии от Еврокомиссии о механизме работы санкций и прояснить, действительно ли нужно отказываться от расчетов в национальной валюте.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.
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