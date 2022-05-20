"Газпром экспорт" приостановит поставки газа финской Gasum с 21 мая из-за неоплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Газпром Экспорт" прекращает поставлять газ финской Gasum с 21 мая и до момента оплаты поставок в рублях.

"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasum о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом", – приводит заявление компании РИА Новости.

Ранее стало известно, что Gasum не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

