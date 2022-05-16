Итальянская нефтегазовая компания Eni готова открыть рублевый счет в Газпромбанке – СМИ

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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о готовности открыть банковский счет в рублях, сообщило агентство Bloomberg.

Решение принято после разрешения Еврокомиссией открывать счета в Газпромбанке импортерам газа.

По данным агентства, Eni для обеспечения в мае платежей, а также во избежание рисков в поставках газа перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в соответствии с новым порядком. По данным издания, четыре компании уже заплатили за газ в рублях по требованию России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

