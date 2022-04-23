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Москва 24

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Политика

01:29

Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа

политика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что европейская комиссия допустила оплату газа в рублях.

"По свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", – написал Медведев.

Ранее Минфин Великобритании продлил возможность проведения платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Как уточняется, лицензия вступает в силу с 21 апреля 2022 года и истекает 31 мая 2022 года. Она позволяет проводить операции с попавшим под санкции Газпромбанком.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями. Он напомнил, что власти России по-прежнему считают все западные санкции незаконными.

При этом Песков подчеркнул, что выдача лицензии не означает, что Европа получила отсрочку по переходу на оплату российского газа в рублях. Представитель Кремля уточнил, что все сроки четко оговорены в указе президента Путина.

В МВФ оценили последствия отказа Европы от газа

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Сюжет: Санкции

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