Британия выдала Газпромбанку лицензию на платежи за газ

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Минфин Великобритании продлил возможность проведения платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

Как уточняется, лицензия вступает в силу с 21 апреля 2022 года и истекает 31 мая 2022 года. Она позволяет проводить операции с попавшим под санкции Газпромбанком.

В ведомстве пояснили, что разрешение было выдано с учетом интересов компаний из государств – членов ЕС, которые проводят платежи за российский газ через Газпромбанк.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении компаний из России, куда попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК. Также в санкционный список подпали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, первый заместитель правления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, предприниматель Евгений Швидлер.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

