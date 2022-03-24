Британия ввела санкции против РЖД, Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-Банка

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Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России, сообщает ТАСС.

В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.

Также в санкционный список подпали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, первый заместитель правления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, предприниматель Евгений Швидлер.

Под санкции также подпали Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей главы МИД РФ Сергея Лаврова, и исполняющая обязанности мэра украинского Мелитополя Галина Данильченко. Им запретили въезд в Британию, а активы, если их обнаружат, подлежат заморозке.

Также в список внесли предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники, в том числе Государственный ракетный центр имени академика Макеева, Федеральный научно-производственный центр "Титан – Баррикады", Всероссийский институт авиационных материалов, поставщик электроники "Радиоавтоматика", ООО "Оборонные инициативы", разрабатывающее средства РЭБ, производитель беспилотников "Кронштадт".

В черный список включили и ЧВК "Вагнер". Помимо этого, в санкционный список подпали Минобороны Белоруссии и Минский тракторный завод.

Ранее Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом замораживаются активы в Великобритании и вводится запрет на въезд в страну.

Глава британского МИД Лиз Трасс отметила, что к настоящему времени под санкциями находятся свыше 1 000 российских граждан и предприятий.

Санкции также ввели против главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина, бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, политолога Дмитрия Куликова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, гендиректора "Еврохима" Владимира Рашевского, сенатора Сулеймана Керимова, бывшего акционера Альфа-Банка Алексея Кузьмичева.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

