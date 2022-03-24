Британия ввела санкции против РЖД, Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-Банка

Фото: depositphotos/Fredex
Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России, сообщает ТАСС.
В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.
Также в санкционный список подпали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, первый заместитель правления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, предприниматель Евгений Швидлер.
Под санкции также подпали Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей главы МИД РФ Сергея Лаврова, и исполняющая обязанности мэра украинского Мелитополя Галина Данильченко. Им запретили въезд в Британию, а активы, если их обнаружат, подлежат заморозке.
Также в список внесли предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники, в том числе Государственный ракетный центр имени академика Макеева, Федеральный научно-производственный центр "Титан – Баррикады", Всероссийский институт авиационных материалов, поставщик электроники "Радиоавтоматика", ООО "Оборонные инициативы", разрабатывающее средства РЭБ, производитель беспилотников "Кронштадт".
В черный список включили и ЧВК "Вагнер". Помимо этого, в санкционный список подпали Минобороны Белоруссии и Минский тракторный завод.
Ранее Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом замораживаются активы в Великобритании и вводится запрет на въезд в страну.
Глава британского МИД Лиз Трасс отметила, что к настоящему времени под санкциями находятся свыше 1 000 российских граждан и предприятий.
Санкции также ввели против главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина, бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, политолога Дмитрия Куликова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, гендиректора "Еврохима" Владимира Рашевского, сенатора Сулеймана Керимова, бывшего акционера Альфа-Банка Алексея Кузьмичева.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Политолог объяснил, к чему может привести продолжение ввода новых санкций странами Запада
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: