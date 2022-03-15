Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

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Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов и компаний. Об этом говорится в соответствующем документе.

Под ограничения подпали 15 физических и 9 юридических лиц из РФ. В частности, в черном списке оказались бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, журналист Артем Шейнин, а также ряд предприятий ОПК России.

В списке числятся и промышленная корпорация "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "КАМАЗ", "Ростех", "Совкомфлот", Объединенная судостроительная корпорация, акционерное общество "Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие".

Кроме того, ЕС принял решение ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, не принимая в счет атомную энергетику, на торговлю с РФ железом и сталью на поставки предметов роскоши. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро, ввоз в страну духов, алкоголя, бытовой и другой техники стоимостью свыше 300 евро за единицу.

В документе в том числе указывается, что с 15 апреля запрещено предоставлять услуги в области рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.

Ранее Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России. В частности, ЕС запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС будет сложно отказаться от российского газа. Кроме того, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.