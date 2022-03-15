Евросоюз принял новый пакет санкций против России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России. В частности, ЕС запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Также вводится запрет на импорт определенных стальных изделий, что может повлечь потерю экспортных доходов Россией в объеме 3,3 миллиарда евро. Помимо этого, ЕС ввел ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли.
"Согласованные меры заключаются в следующем: полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах", – говорится в сообщении ЕК.
Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейскому союзу будет сложно отказаться от российского газа. Кроме того, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что страна не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа. Он объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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