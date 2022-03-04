Эксперт рассказал, чем обернется для Европы отказ от российского газа

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Эксперт фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал Москве 24, что отказ ЕС от российского газа грозит большим стрессом для европейских стран.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в обход РФ стала закупать газ. По его словам, с одной стороны, Берлин ввел санкции в отношении Москвы, с другой, подготовился к тому, к каким трудностям это может привести. Вместе с тем он уточнил, что страна все еще продолжает получать из России газ, нефть, а также уголь.
Митрахович считает, что резкий отказ стран ЕС от российского газа приведет к росту цен на коммунальные услуги в Европе.
"В случае дальнейшей эскалации торговых ограничений для России, в случае отказа от энергоносителей цены могут быть еще выше, Европе придется пожертвовать всей промышленностью. И даже в этой ситуации не факт, что энергоресурсов хватит, чтобы обойтись без выключения электричества в ряде европейских регионов", – поясняет специалист.
Нехватка электричества приведет к остановке работы заводов и, как следствие, росту безработицы в Европе, считает эксперт.
"Электроэнергия делается в значительной степени из газа, особенно в те дни, когда возобновляемые источники энергии не способны дать нужный объем электричества из-за погодных факторов. Тогда нужны газовые станции и угольные станции. Но уголь в Европе тоже в значительной степени из России, нефтепродукты из России, нефть из России, если всего этого одномоментно лишиться, шок будет крайне серьезный", – подчеркнул эксперт.
По словам Митраховича, Европа понимает, какие могут быть последствия от таких действий, поэтому резкий и полный отказ от российского газа специалисту кажется маловероятным.
Ранее глава немецкого МИД Аннелена Бербок заявила, что в ФРГ заморозили газопровод "Северный поток – 2". По ее словам, правительство страны ранее предупреждало, что соответствующая остановка входит в санкционный пакет против РФ и приведет к тяжелым последствиям для российской стороны. По мнению главы немецкого МИД, РФ нарушила свои обещания в части решения проблемы по средствам переговоров.
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