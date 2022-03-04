Эксперт рассказал, чем обернется для Европы отказ от российского газа

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Эксперт фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал Москве 24, что отказ ЕС от российского газа грозит большим стрессом для европейских стран.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в обход РФ стала закупать газ. По его словам, с одной стороны, Берлин ввел санкции в отношении Москвы, с другой, подготовился к тому, к каким трудностям это может привести. Вместе с тем он уточнил, что страна все еще продолжает получать из России газ, нефть, а также уголь.

Митрахович считает, что резкий отказ стран ЕС от российского газа приведет к росту цен на коммунальные услуги в Европе.





Станислав Митрахович эксперт фонда национальной энергетической безопасности Я думаю, что в сценарии, когда Европа отказывается от российского газа здесь и сейчас в шоковом режиме, она создает слишком большой стресс для себя, своей экономики, промышленности, своих потребителей в коммунальной сфере, потому что и так уже в Европе до торгового эмбарго росли цены на коммуналку на десятки процентов во многих странах с начала года, дальше будет дальнейший рост.

"В случае дальнейшей эскалации торговых ограничений для России, в случае отказа от энергоносителей цены могут быть еще выше, Европе придется пожертвовать всей промышленностью. И даже в этой ситуации не факт, что энергоресурсов хватит, чтобы обойтись без выключения электричества в ряде европейских регионов", – поясняет специалист.

Нехватка электричества приведет к остановке работы заводов и, как следствие, росту безработицы в Европе, считает эксперт.

"Электроэнергия делается в значительной степени из газа, особенно в те дни, когда возобновляемые источники энергии не способны дать нужный объем электричества из-за погодных факторов. Тогда нужны газовые станции и угольные станции. Но уголь в Европе тоже в значительной степени из России, нефтепродукты из России, нефть из России, если всего этого одномоментно лишиться, шок будет крайне серьезный", – подчеркнул эксперт.

По словам Митраховича, Европа понимает, какие могут быть последствия от таких действий, поэтому резкий и полный отказ от российского газа специалисту кажется маловероятным.





Станислав Митрахович эксперт фонда национальной энергетической безопасности Полагаю, что все-таки Европа не пойдет на такие радикальные шаги, как тотальное эмбарго здесь и сейчас. Страны будут стараться растянуть процесс отказа от российского газа на много лет. Может быть, лет на 10, может быть, меньше. Но это явно не то, что должно произойти в ближайшие месяцы.

Ранее глава немецкого МИД Аннелена Бербок заявила, что в ФРГ заморозили газопровод "Северный поток – 2". По ее словам, правительство страны ранее предупреждало, что соответствующая остановка входит в санкционный пакет против РФ и приведет к тяжелым последствиям для российской стороны. По мнению главы немецкого МИД, РФ нарушила свои обещания в части решения проблемы по средствам переговоров.