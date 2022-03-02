Аналитики объяснили, поддержит ли подорожание нефти российскую экономику

Мировые цены на нефть продолжают расти, преодолевая все новые психологические отметки. В частности, стоимость марки Brent поднялась выше 113 долларов за баррель. Такие показатели фиксируются впервые с 2014 года. Разбираемся, каким образом это может отразиться на россиянах.



Цены на взлет

В среду, 2 марта, на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent превысила 113 долларов за баррель. Подобных показателей не было с июня 2014 года. Днем ранее Brent торговалась на мировых рынках в районе 107 долларов за баррель. Похожая ситуация наблюдается и с американской нефтью WTI. К 2 марта ее стоимость подскочила выше 110 долларов за баррель впервые с сентября 2013 года.

Президент США Джо Байден объявил, что для стабилизации ситуации американская сторона вместе с союзниками может высвободить из стратегических резервов дополнительные объемы нефти.

"Сегодня я могу объявить, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти. И мы готовы сделать больше, если будет необходимо, совместно с нашими союзниками", – подчеркнул американский лидер.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный указал, что российская сторона ожидала повышения цен на нефть в 2022 году на уровень более 100 долларов за баррель. Тем не менее дальнейший подъем котировок был вызван происходящим на Украине.





Павел Завальный глава комитета Госдумы по энергетике И ситуация может быть просто непредсказуемая. То, что Америка приняла решение 30 миллионов баррелей (нефти из стратегического. – Прим. ред.) резерва использовать для стабилизации цен, я думаю, это не остановит рынок и цены будут расти – и на нефть, и на газ.

"Были разговоры, что будет введено нефтяное эмбарго на поставку из России. Это будет провоцировать на рынке спекуляции. А если такие вещи будут предприняты, то никакой ОПЕК+ не сможет отрегулировать в среднесрочной перспективе эти цены. И будут кризисные броски цен", – сказал Завальный.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вопрос о введении санкционных мер в отношении российской нефтегазовой отрасли сейчас рассматривают в США. При этом она отметила, что предварительно нужно будет изучить последствия таких шагов.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россия в плюсе?

Если США и Европа откажутся от российской нефти, РФ есть куда ее продать, сказал Москве 24 директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, основным покупателем в этом случае станет Китай.





Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития Китай уже подтвердил, что не будет вводить никаких санкций и с удовольствием купит всю российскую нефть, если потребуется. А те объемы, которые Россия поставляет на мировой рынок, значительно меньше того, что Китай в целом потребляет. Поэтому по нефти меньше всего опасений.

Соединенным Штатам есть чем заместить российскую нефть, однако это может привести к серьезному росту цен на американских заправках, обратил внимание Пикин. Несмотря на ущерб для собственной страны, Байден может пойти на отказ от топлива из РФ, так как санкции Запада не вызвали в России ожидаемой Белым домом реакции, считает специалист.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если поставки российской нефти будут перекрыты, то это станет ударом по всей мировой экономике. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.

Говоря о стоимости бензина в России на фоне ситуации с ценами на нефть, Юшков предположил, что на простых водителях она пока не отразится.





Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Российским автолюбителям пока можно особо не беспокоиться по этому поводу. Наоборот, на внутренней бирже стоимость нефтепродуктов понижается. На ней, например, топливо покупают независимые АЗС. В принципе, они могут даже снизить стоимость бензина.

"Но явно, что по мере времени на протяжении нескольких месяцев цена на нефтепродукты может расти из-за инфляции. Однако здесь дело не в топливе как таковом, а в обесценивании рубля", – объясняет Юшков.

При этом Сергей Пикин добавил, что отказ США и Европы от российской нефти может помочь сдержать рост цен на бензин в нашей стране. Это связано с тем, что у нефтетрейдеров и компаний не будет стимула продавать топливо за рубеж по более высокой стоимости. В этой ситуации возможно если и не падение цен на бензин в России, то, по крайней мере, их сдерживание, резюмировал эксперт.

