ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта "Сахалин-1"

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ExxonMobil объявила о начале выхода из нефтегазового проекта из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нефтяной компании.

В заявлении также говорится, что ExxonMobil не будет инвестировать в новые разработки России.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американская автомобилестроительная компания Ford сообщила о приостановке деятельности в России. В автоконцерне указали, что данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.