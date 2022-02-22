Правительство ФРГ заморозило "Северный поток – 2"

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Правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Об этом сообщила глава немецкого МИД Аннелена Бербок.

Она добавила, что власти Германии ранее говорили, что остановка проекта входит в пакет санкций и принесет тяжелые последствия для России. По словам Бербок, российская сторона нарушила свои обещания по решению проблемы путем переговоров.

"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции", – приводит слова Бербок ТАСС.

На решение ФРГ отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия с сожалением восприняла данную меру. По словам Пескова, российские власти не раз говорили, что проект не имеет отношения к политике, а является сугубо коммерческим.

"В нем (в проекте. – Прим. ред.) заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия. Также и все остальные европейские страны", – сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Политик подчеркнул, что запуск газопровода без завершения данной процедуры невозможен.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ. 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

