Медведев предрек Европе цену газа в 2 тыс евро после решения ФРГ по "Северному потоку – 2"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе цену за газ в две тысячи евро в связи с затягиванием ввода "Северного потока – 2". Об этом он написал в Twitter.

"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа!" – подчеркнул Медведев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия останавливает сертификацию "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Политик подчеркнул, что запуск газопровода без завершения данной процедуры невозможен.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ. 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Как позже отметили в МИД РФ, это решение учитывает желание самих жителей Донбасса, а также соответствует положениям Устава ООН, Хельсинского заключительного акта СБСЕ и других ключевых международных документов.

