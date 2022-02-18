ЕС обсуждает исключение энергетического сектора из санкций против России – СМИ

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В Евросоюзе начали обсуждение по вопросу исключения энергетического сектора из пакета санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.
Как уточняет издание, речь идет о возможных санкциях ЕС, которые планируется ввести в случае эскалации ситуации на Украине.
"Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций на ключевые сектора итальянской экономики", – сообщается в материале.
Согласно утверждениям источника издания, в январе Рим неофициально обратился в Еврокомиссию с опасениями из-за возможного негативного влияния санкций против РФ на экономику Италии.
В статье добавляется, что Италия и Германия пытаются защитить банковские сектора от последствий антироссийских санкций. В этой связи в Риме предложили сделать ограничения персонально направленными.
Помимо прочего, правительство Италии предложило создать компенсационный механизм для снижения негативного эффекта от санкций.
Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.
По информации издания, министры британского кабмина приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.
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