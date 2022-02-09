Агентство Moody’s оценило потенциальные санкционные меры против РФ

Фото: AP/TASS
Рейтинговое агентство Moody's оценило сценарии возможного обострения ситуации вокруг Украины и более жестких санкций против России.
"Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту", – следует из сообщения агентства, которое приводит РБК.
Кроме того, по информации агентства, российско-украинский конфликт не перейдет в прямой военный конфликт, так как РФ в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки.
"Военное вмешательство России будет существенным кредитно негативным событием и, вероятно, заставит нас незамедлительно поместить суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению", – говорится в сообщении.
В рейтинговом агентстве выразили уверенность, что любое нападение на Украину приведет к новым ограничениям со стороны Запада.
Moody's подробно рассмотрело возможные последствия для России от трех ограничений США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и внесение финансовых институтов РФ в санкционный список SDN.
Существующие ограничения позволяют инвесторам Соединенных Штатов приобретать и продавать российские облигации федерального займа на вторичном рынке. Даже при чрезвычайном сценарии, когда все нерезиденты будут должны в полной мере выйти из российского валютного и рублевого госдолга, Moody's ожидает, что банки РФ смогут втянуть такой возросший объем предложения госбумаг.
По данным агентства, ЦБ также выражал готовность дать финансовому сектору дополнительную ликвидность, если это будет нужно. Но полные санкции американской стороны на российский госдолг все же приведут к увеличению стоимости заимствований для правительства, посчитали в Moody's. Сегодняшние рыночные доходности ОФЗ разной срочности составляют 8,5–9,5%, а ежегодные процентные расходы по обслуживанию госдолга – порядка 1% ВВП.
Ограничения на доступ банков РФ к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT сами по себе не остановят трансграничные российские платежи, но банкам, как уточнили в рейтинговом агентстве, придется искать альтернативные способы финансовых сообщений. Хотя РФ ведет развитие персональной системы СПФС, представительство зарубежных банков в ней остается небольшим, СПФС не будет иметь возможность быстро возместить потерю доступа к SWIFT.
В Moody's выразили мнение, что внесение крупных отечественных госбанков в перечень SDN будет иметь серьезный финансово-экономический эффект, так как неамериканские контрагенты российских банков в данной ситуации также встретятся с необходимостью следовать ограничениям с американской стороны.
Рейтинговое агентство считает, что есть теоретическая вероятность, при которой ограничения, затрагивающие SWIFT или долларовые транзакции российских банков, могут оказать влияние, в частности на платежи по суверенному долгу.
Кроме того, ограничение способности отечественных финансовых институтов осуществлять транзакции с контрагентами из других стран подразумевает сильно отдаленный сценарий, при котором могут появиться технические сложности при осуществлении трансграничных платежей, в особенности платежей по суверенному долгу.
"Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта", – пояснили в Moody's.
Также эксперты напомнили про инициативы американской стороны по блокированию технологичного экспорта в Россию.
"Новые экономические санкции, в том числе ограничивающие доступ России к ключевому импорту, необходимому для модернизации экономики и поддержки дальнейшей диверсификации экспорта по пути от углеводородов, будут оказывать давление на инвестиционную активность, а также на и без того низкий потенциал роста ВВП и медленный рост реальных располагаемых доходов населения", – сообщает агентство.
По прогнозам Moody's, рост валового внутреннего продукта РФ в текущем году замедлится до 2%, а в следующем – до 1,5%. При заданных структурных и институциональных ограничениях и риске усиления санкций Запада экономика России не может расти быстрее 1,5–2% в год, считают в агентстве.
Факторами, тормозящими экономику, в Moody's называют:
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад готов ввести общие санкции против России. Шольц подчеркнул, что западные союзники хорошо подготовлены по данному вопросу. В частности, речь идет о санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: