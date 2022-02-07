07 февраля, 22:15
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о готовности Вашингтона ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он отметил, что США готовы продолжать с Россией диалог по безопасности.
Между тем, Украина попросила Америку предоставить ей комплексы противоракетной обороны. Киев хотел бы разместить нескольких дивизионов под Харьковом. Тогда он сможет отслеживать воздушное пространство России вглубь до 1 тысячи километров.
Кроме того, Евросоюз хочет заменить российский газ американским. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято по итогам заседания Совета США – ЕС по энергетике. Никакие детали при этом не приводятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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