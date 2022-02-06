Украинский политолог обвинил Зеленского в предательстве из-за российского газа

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Решение украинских властей начать импорт газа из Венгрии можно расценивать как государственную измену и подрыв национальных интересов, считает политолог Александр Лазарев.
"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток". Средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов, мы же берем его сейчас по стоимости 1 440 долларов", – приводит слова украинского эксперта РИА Новости.
На фоне происходящего политолог обратился к киевским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским с вопросом о патриотичности такого подхода.
"Не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы?" – возмутился Лазарев.
По мнению эксперта, Украине следует начать закупки газа напрямую у России. Такой шаг, считает политолог, является наиболее целесообразным.
Ранее издание "Страна.ua" обратило внимание, что Украина начала закупать у Венгрии газ, который имеет российское происхождение.
Журналисты отмечали, что таким образом оператор ГТС отрабатывает схему закупки в случае остановки транзита. В результате украинские потребители получат транзитный газ, который Россия направляет в Европу. Однако поставка будет оформлена как импорт из ЕС.
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