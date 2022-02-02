Украина начала закупать российский газ у Венгрии – СМИ

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Украина начала закупать у Венгрии газ, который имеет российское происхождение. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Таким образом оператор ГТС отрабатывает схему закупки газа в случае остановки транзита. <...> Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Словакия и Венгрия будут получать голубое топливо через "Турецкий" или "Северный" потоки. Таким образом, украинские потребители получат транзитный газ, который Россия направляет в Европу. Однако поставка будет оформлена как импорт из ЕС.
Также указывается, что начало поставок совпало с визитом в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По итогам переговоров с Владимиром Путиным глава венгерского кабмина сообщил, что стороны близки к договору о дополнительной поставке 1 миллиарда кубометров газа.
Накануне глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые в истории начала физический реверс газа из Венгрии. Он напомнил, что ранее газотранспортная система могла работать только в одном направлении – из Украины в Венгрию.
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