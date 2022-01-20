Премьер-министр Венгрии Орбан посетит Россию 1 февраля

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прибудет в Россию 1 февраля, в рамках визита он планирует обсудить расширение газового контракта и ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, рассказал руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас <...> в рамках долгосрочного контракта", – сказал он.

По его словам, также Орбан рассчитывает обсудить проект строительства атомной электростанции "Пакш-2", подготовленный совместно с Росатомом. Сийярто отметил, что реализация проекта начнется уже в первой половине 2022 года.

"Мы также хотели бы, чтобы два новых реактора были запущены к концу десятилетия", – добавил премьер.

Осенью Сийярто уже анонсировал встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве. Тогда он заявил, что саммит должен пройти в декабре, однако встреча не состоялась.