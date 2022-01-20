Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:12

Премьер-министр Венгрии Орбан посетит Россию 1 февраля

политика

Фото: AP Photo/Laszlo Balogh

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прибудет в Россию 1 февраля, в рамках визита он планирует обсудить расширение газового контракта и ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, рассказал руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас <...> в рамках долгосрочного контракта", – сказал он.

По его словам, также Орбан рассчитывает обсудить проект строительства атомной электростанции "Пакш-2", подготовленный совместно с Росатомом. Сийярто отметил, что реализация проекта начнется уже в первой половине 2022 года.

"Мы также хотели бы, чтобы два новых реактора были запущены к концу десятилетия", – добавил премьер.

Осенью Сийярто уже анонсировал встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве. Тогда он заявил, что саммит должен пройти в декабре, однако встреча не состоялась.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать