Премьер-министр Венгрии Орбан посетит Москву для встречи с Путиным – МИД Венгрии

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Глава министерства внутренних дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным.

"Мы работаем над проведением саммита в этом году. Мы готовы, и в конечном счете это зависит от ситуации с пандемией и решения президента (РФ – Прим. ред.) – будет ли он готов принимать гостей, – сказал Сийярто РИА Новости.

Он уточнил, что встреча вероятно состоится в декабре.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс.

Переговоры не значились в графике российского дипломата на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча прошла после новых обвинений Великобритании в адрес РФ по делу Скрипалей.

