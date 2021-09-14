Путин провел встречу с президентом Сирии Асадом в Кремле

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер поздравил сирийского коллегу с хорошим результатом президентских выборов.
"Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", – сказал Путин.
Президент России также отметил, что Асад делает многое для налаживания диалога с политическими оппонентами.
Кроме того, Путин подчеркнул, что совместными усилиями Москвы и Дамаска нанесен удар по террористам, а армия САР контролирует более 90% республики. При этом президент РФ отметил, что очаги терроризма в Сирии до сих пор сохраняются.
Глава российского государства также указал коллеге из Сирии, что главной проблемой этой республики являются вооруженные силы, находящиеся там незаконно. Путин уверен, что именно этот фактор не позволяет принимать максимальные усилия для консолидации страны.
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации объединенных наций, без Ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву", – подчеркнул президент РФ.
Путин выразил надежду, что совместными усилиями двух стран удастся помочь народу Сирии встать на ноги, восстановить социальную сферу и экономику, а также сферу здравоохранения.
В свою очередь, Асад поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и содействие в борьбе с коронавирусом.
Итоги президентских выборов в Сирии подвели 28 мая. Действующий президент Асад победил, набрав 95,1% голосов избирателей. Явка составила 78%, участие в голосовании приняли более 14 миллионов человек. На прошлых президентских выборах, которые прошли в 2014 году, Асад набрал 88,7% голосов избирателей.
Президентский пост Асад занимает с 2000 года. Согласно конституции Сирии, глава государства избирается на семилетний срок.
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