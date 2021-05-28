На выборах президента в Сирии победил Башар Асад

Фото: kremlin.ru

Действующий президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства, набрав 95,1% голосов избирателей.

Итоги голосования озвучил председатель парламента республики Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в Дамаске, прямую трансляцию вел телеканал "Аль-Ихбария".

Явка составила 78%, участие в голосовании приняли более 14 миллионов человек. На прошлых президентских выборах, которые прошли в 2014 году, Асад набрал 88,7% голосов избирателей.

До объявления официальных итогов голосования в городах Сирии начались праздничные гуляния. В Дамаске победу Асада отметили масштабным салютом.

Президентский пост Асад занимает с 2000 года. Согласно конституции Сирии, глава государства избирается на семилетний срок.

Ранее президент Сирии назвал причины отправки российских военных в эту республику.