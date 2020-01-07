Путин встретился с Асадом в Дамаске

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Президент России Владимир Путин прибыл в сирийский Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В Сирии глава российского государства провел встречу с президентом страны Башаром Асадом.

По словам Пескова, из аэропорта Путин прибыл в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где и встретился с сирийским коллегой. По дороге на встречу президент отметил, что мирная жизнь в стране заметно восстанавливается.

Кроме того, были проведены двусторонние переговоры, в рамках которых Путин завил о прохождении огромного расстояния на пути восстановления "сирийской государственности и территориальной целостности".

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", – сообщил Песков.

В свою очередь, Асад высказал слова благодарности коллеге за помощь в борьбе с терроризмом на территории его страны.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 8 января прибудет в Турцию, чтобы принять участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Кроме того, у российского лидера запланирована встреча с Реджепом Эрдоганом.