Путин даст старт работе газопровода "Турецкий поток"

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Президент России Владимир Путин прибудет в Турцию 8 января. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.

Известно, что российский лидер посетит страну, чтобы принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Кроме того, в тот же день глава российского государства проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры стран намерены поговорить о дальнейшем развитии российско-турецкого сотрудничества.

Помимо этого, будут подняты вопросы, касающиеся международных проблем. В частности, речь пойдет о ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее в Сербии завершили укладку проходящего по сербской территории участка "Турецкого потока". Он пролегает от границы с Болгарией до Венгрии. Старт поставок газа через болгарскую территорию запланирован на май.