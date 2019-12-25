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Экономика

16:22

Укладка "Турецкого потока" в Сербии завершена

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Павел Бушуев

Укладка проходящего по сербской территории участка "Турецкого потока" закончена, рассказал глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, завершена укладка 403 километров газопровода. Участок пролегает от границы с Болгарией до Венгрии. Старт поставок газа через болгарскую территорию запланирован на май.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки должны поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Летом замглавы правления "Газпрома" Олег Аксютин заявил, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся к 31 декабря. Он уточнял, что российская часть газопровода готова на 99%, а морской газопровод полностью построен.

Владимир Путин отмечал, что Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории. Он предположил, что это связано с давлением со стороны.

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